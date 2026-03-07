В Бишкеке бетононасос упал и обесточил улицу. Минстрой оштрафовал стройкомпанию

В Бишкеке произошел инцидент со строительной техникой. По словам местных жителей, на строительной площадке по адресу переулок Вишневый, 16 упал кран и повредил линии электропередачи. В результате часть района осталась без электричества.
Как сообщили очевидцы, на участке ведется строительство многоэтажного жилого дома. При этом жители утверждают, что стройка проходит с нарушениями. По их словам, разрешение было выдано на строительство четырех этажей, однако фактически возводится здание высотой до 16 этажей.
«И в три, и в четыре часа ночи ведутся работы. Сильный шум мешает отдыху», — жалуются жители.
Сегодня ситуация обострилась после того, как строительный кран упал на провода и повредил электросети. Информации о пострадавших на данный момент нет.
В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что по данному факту приняты меры. В ведомстве уточнили, что произошло падение бетононасоса на строительной площадке 14-этажного жилого дома по адресу улица Матросова, 10.
«По предварительной информации, при выполнении строительных работ не были соблюдены требования строительных норм по охране труда и технике безопасности, в результате чего произошла поломка одной из четырех опор бетононасоса. В результате происшествия техника повредила ограждение прилегающей территории и оборвала электрические провода», — сообщили в Минстрое.
По итогам проверки в отношении ОсОО «Аманат Сити», осуществляющего строительные работы, наложен штраф в размере 200 тысяч сомов. Также выдано предписание о восстановлении электрических проводов, и в настоящее время соответствующие работы выполняются компанией.
