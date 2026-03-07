18:47
Агент 024

В Бишкеке бетононасос упал и обесточил улицу. Минстрой оштрафовал стройкомпанию

В Бишкеке произошел инцидент со строительной техникой. По словам местных жителей, на строительной площадке по адресу переулок Вишневый, 16 упал кран и повредил линии электропередачи. В результате часть района осталась без электричества.

Как сообщили очевидцы, на участке ведется строительство многоэтажного жилого дома. При этом жители утверждают, что стройка проходит с нарушениями. По их словам, разрешение было выдано на строительство четырех этажей, однако фактически возводится здание высотой до 16 этажей. 

Жители близлежащих домов жалуются на круглосуточные строительные работы. По их словам, тяжелая техника работает даже ночью.

«И в три, и в четыре часа ночи ведутся работы. Сильный шум мешает отдыху», — жалуются жители.

Сегодня ситуация обострилась после того, как строительный кран упал на провода и повредил электросети. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что по данному факту приняты меры. В ведомстве уточнили, что произошло падение бетононасоса на строительной площадке 14-этажного жилого дома по адресу улица Матросова, 10.

«По предварительной информации, при выполнении строительных работ не были соблюдены требования строительных норм по охране труда и технике безопасности, в результате чего произошла поломка одной из четырех опор бетононасоса. В результате происшествия техника повредила ограждение прилегающей территории и оборвала электрические провода», — сообщили в Минстрое.

По итогам проверки в отношении ОсОО «Аманат Сити», осуществляющего строительные работы, наложен штраф в размере 200 тысяч сомов. Также выдано предписание о восстановлении электрических проводов, и в настоящее время соответствующие работы выполняются компанией.

