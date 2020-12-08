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Агент 024

Езда по встречке и на красный. В Бишкеке водители создали аварийные ситуации

Читатели 24.kg продолжают присылать фото и видео с нарушениями Правил дорожного движения.

На перекрестке улиц Элебаева и Горького водитель повернул налево на красный сигнал светофора с крайней правой полосы движения.

На перекрестке улиц Ахунбаева и Юнусалиева легковая машина выехала на полосу встречного движения.

Другой нарушитель проехал перекресток на красный сигнал светофора на перекрестке Киевской и Тыныстанова.

Еще один водитель ехал с негорящими фарами.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Нарушение ПДД

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/175975/
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