Езда по встречке и на красный. В Бишкеке водители создали аварийные ситуации

Читатели 24.kg продолжают присылать фото и видео с нарушениями Правил дорожного движения.

На перекрестке улиц Элебаева и Горького водитель повернул налево на красный сигнал светофора с крайней правой полосы движения.

На перекрестке улиц Ахунбаева и Юнусалиева легковая машина выехала на полосу встречного движения.

Другой нарушитель проехал перекресток на красный сигнал светофора на перекрестке Киевской и Тыныстанова.

Еще один водитель ехал с негорящими фарами.

Фото читателя 24.kg. Нарушение ПДД

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