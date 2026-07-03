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За час оплатила проезд четыре раза: бишкекчанка жалуется на систему в автобусах

Жительница Бишкека заявила, что система оплаты проезда не предоставила ей обещанные бесплатные пересадки. По ее словам, несмотря на оплату виртуальной картой «Тулпар» и поездки в течение часа, деньги продолжили списываться.

Как и говорили представители мэрии столицы, она использовала бесплатную пересадку с интервалом более 10 минут. В течение часа горожанка сделала еще три пересадки, рассчитывая воспользоваться льготным периодом, о котором ранее сообщал муниципалитет.

Однако, как утверждает пассажирка, система не сработала.

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Фото читателей. Девушка делала пересадки с интервалом более 10 минут, но система сняла деньги
«Вчера делала пересадки в течение часа, должны были посчитать как одну. А как теперь вернуть деньги? Оплата виртуальной картой «Тулпар», — написала она.

Ранее мэрия сообщала, что пассажиры смогут бесплатно совершать до четырех пересадок в течение 60 минут после первой оплаты при использовании карты «Тулпар» и других безналичных способов оплаты. Также с 1 июля введен полный безналичный расчет, но инициатива уже вызвала неудобства среди бишкекчан, так как на остановках нет терминалов. По данным муниципалитета, их только планируют установить. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/380589/
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