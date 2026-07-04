В Бишкеке за одну поездку списали деньги девять раз: жалобы на систему «Тулпар»

После введения с 1 июля обязательной безналичной оплаты проезда в общественном транспорте часть жителей Бишкека столкнулась с проблемами при оплате через систему «Тулпар». 24.kg поступает большое количество обращений от пассажиров, которые сообщают о повторных списаниях средств за одну поездку, а также о некорректной работе системы бесплатных пересадок.

Один из жителей столицы рассказал, что 1 июля оплатил проезд по QR-коду через мобильное приложение «Тулпар» в автобусе № 118, но вместо одного платежа система списала деньги девять раз.

«Не знаю, это их система так сработала. Я сел в автобус в 14.45 и оплатил поездку. Потом минут через десять вышел на своей остановке. Система девять раз списала одну и ту же сумму», — сообщил он.





«В 15.15 меня не было ни в каком автобусе. А это время зафиксировано как произведенная оплата», — отметил пассажир.

Он пояснил, что в тот день забыл физическую карту «Тулпар», поэтому воспользовался оплатой по QR-коду через мобильное приложение.

«В тот день не принимали наличные деньги, поэтому пришлось платить по QR-коду через приложение. Во всех представленных девяти платежах указан один и тот же автобус — маршрут № 118», — рассказал житель Бишкека.

По словам читателей, это не единичный случай. Одна из горожанок сообщила, что с ее карты «Тулпар» списалась двойная оплата, хотя карту она приложила к валидатору только один раз. Другой пассажир утверждает, что с него за одну поездку списали стоимость проезда сразу четыре раза. Фото читателей. Женщина в качестве доказательства показала свою карту

Кроме того, бишкекчане жалуются, что не работает заявленная система бесплатных пересадок в течение часа при безналичной оплате через карту «Тулпар» — при пересадке деньги списываются повторно.

24.kg ожидает официальный комментарий муниципальных служб и оператора системы «Тулпар» относительно причин сбоев и порядка возврата ошибочно списанных средств.

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