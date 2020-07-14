В Бишкеке водитель врезался в столб. Автомобиль не подлежит восстановлению

В Бишкеке на улице Токомбаева ночью произошло ДТП. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, водитель Toyota Estima ехал на большой скорости, затем слетел с обочины и врезался в столб. Отмечается, что мужчина выжил, его госпитализировали в БНИЦТиО.

«Машина в секунду превратилась в груду металла», — пишут очевидцы.

Управление Патрульной службы милиции недоступно для комментариев.

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