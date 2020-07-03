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Агент 024

Мгновенная реакция водителя спасла автобус от лобового столкновения

Молниеносная реакция, хладнокровие и уверенное управление транспортом — все это помогло водителю автобуса избежать лобового столкновения с летевшим на большой скорости внедорожником. Об этом пишет издание «АвтоПарк».

По его данным, видео сняли в Байе, штат Параиба, Бразилия.

Выскочивший из-за поворота трассы Toyota Hilux летел прямо на автобус, но шофер вывернул руль ровно настолько, чтобы уклониться от встречного удара и не опрокинуться в кювет.

Камера в салоне показала, как запоздало пассажиры отреагировали на случившееся и как слабо прочувствовали опасность, которую чудом избежали.

Владелец Hilux, как выяснилось при освидетельствовании через полчаса, был в стельку пьян. Спустя полкилометра он столкнулся с другим автомобилем, 52-летний водитель которого погиб.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/158182/
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