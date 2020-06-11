Из Малайзии не могут вернуться более 80 граждан Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили граждане КР, обучающиеся в этой стране.

По их словам, среди них есть студенты, туристы и молодые люди, приехавшие на обучающие курсы.

«Университеты в Малайзии закрыты до конца года. Многие из них перешли на онлайн-обучение, поэтому нет смысла здесь находиться. За три месяца никто из посольства, консульства ничем нам не помог. Многие студенты живут на квартирах, но, к сожалению, сейчас у родителей из-за карантина в Кыргызстане тоже возникли финансовые проблемы. Студенты не знают, как решить вопрос с жильем», — отмечают кыргызстанцы.

Фото граждан КР в Малайзии

По их словам, больше 10 человек купили авиабилеты, но они не получили обещанную помощь от государства.

«Сегодня нас принял посол в Малайзии Азимбек Бекназаров, он заявил, что деньги еще не выделили, и попросил еще подождать. Вывозных рейсов для граждан КР из Малайзии не ожидается», — сообщили кыргызстанцы.

Отметим, что Азимбек Бекназаров в декабре 2019 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Малайзии. В стране пребывания он находится с февраля 2020-го.

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