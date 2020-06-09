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Агент 024

Чтобы отдать ребенка в детсад, родителям нужна справка с четырьмя печатями

Родители недовольны требованиями, предъявляемыми для приема детей в дошкольные организации. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, необходимо получить в поликлинике справку о состоянии здоровья ребенка, заверенную четырьмя печатями — врача-педиатра, заместителя главврача по педиатрии, заместителя главврача поликлиники и, непосредственно, медицинского учреждения.

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«Если не будет печати хоть одного из вышеперечисленных должностных лиц, ребенка принимать не будут. Но в поликлинике говорят, что им не было никаких указаний по такому количеству печатей, и они выдают справки как обычно. Что нам делать?» — недоумевают они.

Кроме того, родители обязаны подписать заявление — «обязательство родителя по обеспечению здоровья ребенка, посещающего детсады». «Самое пугающее в нем — последний абзац. А именно — что детсад снимает с себя всю или любую ответственность в случае заражения детей коронавирусом! Зачем в таком случае нам нужны справки? А что, если сами работники детсада будут инфицированными лицами?» — возмущаются они.

Родители интересуются, имеет ли данное заявление какой-то юридический статус. «Такое ощущение, что у госчиновников нет никакого ранее заявленного алгоритма действий, а лишь сиюминутные несогласованные с другими учреждениями «внезапные мысли по поводу», — добавили они.

Отметим, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией подготовлены проекты временного регламента деятельности детских дошкольных образовательных организаций Бишкека, анкеты родителя ребенка, формы обязательства родителя по обеспечению здоровья ребенка, посещающего детсады. Все сотрудники детсадов столицы сдали анализы на коронавирус. Выявлено три положительных случая.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/155281/
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