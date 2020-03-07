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Ни воды, ни асфальта. Жители жалуются на грязь и темноту в районе БЧК

Жители улицы Абдыкадырова жалуются на плохие дороги, отсутствие воды и освещения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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«У нас ниже БЧК нет водопровода со времен застройки. Соседним улицам провели, а наша, крайняя, забытая всеми властями: нет ни водопровода, ни асфальта, ни освещения. Темнота, грязь. И отсутствие водопровода просто поражает, на дворе 21-й век. Столица! Обращения к властям остались бесполезными», — пишет читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Плохие дороги, отсутствие воды и света возмущает жителей улицы Абдыкадырова

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/145812/
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