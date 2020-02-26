Яма по улице Киевской создает аварийную ситуацию

Несколько месяцев не могут отремонтировать яму перед стоп-линией по улице Киевской на пересечении с улицей Абдрахманова. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, большая яма образовалась посреди проезжей части, где передвигаются маршрутки и троллейбусы.

«Обычно в центре города стараются как-то латать дороги, но я удивляюсь, почему этот участок не могут починить. По виду кажется, что яму специально вырыли прямо перед стоп-линией, только непонятно зачем. Вечно маршрутки въезжают в нее. Это создает аварийную ситуацию. Опасно не только для транспорта, но и для пассажиров», — пишет читатель.

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