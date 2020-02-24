Калькулятор для заполнения деклараций не работает. ГНС опровергает

Калькулятор для расчета и формирования Единой налоговой декларации на сайте ГНС так и не появился. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Они напомнили, что ранее он располагался на сервисе declaracia.kg. Но в этом году сайт полностью закрыли. Такое решение в Налоговой службе объяснили тем, что отдельные формы Единой налоговой декларации, размещенные ранее на declaracia.kg, отображались некорректно. Это вводило в заблуждение пользователей.

«Год цифровизации. Один сайт закрыли, обещали разместить калькулятор на другом. Но и там до сих пор ничего нет. Зато посредники активизировались, готовы помочь в заполнении декларации за отдельную плату», — рассказали читатели.

Однако в Государственной налоговой службе эту информацию опровергли. В пресс-службе ведомства 24.kg сообщили, что калькулятор давно работает. Он расположен на сайте salyk.kg в разделе «Подача налоговой отчетности».

«Сейчас калькулятор корректно отображает все формы деклараций. Каждый может им воспользоваться. Посредники, которые предлагают заполнить декларацию за деньги, всегда были. Именно они и вводят граждан в заблуждение, говоря, что калькулятор до сих пор не работает», — подчеркнули в ГНС.

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