21:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Калькулятор для заполнения деклараций не работает. ГНС опровергает

Калькулятор для расчета и формирования Единой налоговой декларации на сайте ГНС так и не появился. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Они напомнили, что ранее он располагался на сервисе declaracia.kg. Но в этом году сайт полностью закрыли. Такое решение в Налоговой службе объяснили тем, что отдельные формы Единой налоговой декларации, размещенные ранее на declaracia.kg, отображались некорректно. Это вводило в заблуждение пользователей.

«Год цифровизации. Один сайт закрыли, обещали разместить калькулятор на другом. Но и там до сих пор ничего нет. Зато посредники активизировались, готовы помочь в заполнении декларации за отдельную плату», — рассказали читатели.

Однако в Государственной налоговой службе эту информацию опровергли. В пресс-службе ведомства 24.kg сообщили, что калькулятор давно работает. Он расположен на сайте salyk.kg в разделе «Подача налоговой отчетности».

«Сейчас калькулятор корректно отображает все формы деклараций. Каждый может им воспользоваться. Посредники, которые предлагают заполнить декларацию за деньги, всегда были. Именно они и вводят граждан в заблуждение, говоря, что калькулятор до сих пор не работает», — подчеркнули в ГНС.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144566/
просмотров: 53
Версия для печати
Материалы по теме
Для получения нового паспорта у бишкекчанки попросили справку от косметолога
В жилмассиве «Киргизия-1» упал недавно установленный столб
Почему вместо тротуара заезд к гостинице, и кто дал разрешение
Копать не перекопать. Почему вскрывают новый асфальт
Дети играют у открытого люка. Мэрия проводит фотосессию и шлет отписки
Ты только жди. В мэрии продолжают обещать устранить замечания
Бишкекчане жалуются на отсутствие тротуаров и знаков на улице Усенбаева
Жители Дача СУ просят запустить автобус для школьников
Жители Джалал-Абадской области возмущены состоянием трассы Бишкек — Ош
В Бишкеке днем горят фонари. В мэрии объяснили почему
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Водитель троллейбуса в&nbsp;Бишкеке во&nbsp;время движения смотрела передачу по&nbsp;смартфону Водитель троллейбуса в Бишкеке во время движения смотрела передачу по смартфону
Беспредел в&nbsp;отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка Беспредел в отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка
Военные пенсионеры могут лишиться бесплатного проезда в&nbsp;общественном транспорте Военные пенсионеры могут лишиться бесплатного проезда в общественном транспорте
Бизнес
Beeline объявляет о&nbsp;запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
24 февраля, понедельник
21:04
Калькулятор для заполнения деклараций не работает. ГНС опровергает Калькулятор для заполнения деклараций не работает. ГНС...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 февраля: местами дождь со снегом
20:48
Жительница Аламединского района обвиняет врачей горбольницы № 1 в смерти матери
20:27
Стихийная торговля на улице Юнусалиева в Бишкеке. За год все стало только хуже
20:01
Сегодня в рубрике «Официально»