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Неудачный выезд с парковки: четыре помятых машины и трусливое бегство водителя

Видео неудачного выезда с парковки то ли неумелого водителя, то ли не совсем адекватного зафиксировали камеры наблюдения. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Водитель успел за минуту совершить несколько серьезных ошибок, которые вряд ли порадуют других участников этого происшествия.

Сначала горе-водитель сильно прижался к припаркованной слева машине, когда сдавал назад. В итоге лишился бампера и оцарапал соседнее авто.

Потом кинулся поднимать оторванный бампер, не поставив автомобиль на тормоз. Тот откатился и стукнул припаркованную сзади машину.

Запихнул бампер водитель почему-то в салон. Сбегая с места происшествия, он открытой дверью ударил еще одно авто, уже третье по счету.
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