Неудачный выезд с парковки: четыре помятых машины и трусливое бегство водителя

Водитель успел за минуту совершить несколько серьезных ошибок, которые вряд ли порадуют других участников этого происшествия.
Сначала горе-водитель сильно прижался к припаркованной слева машине, когда сдавал назад. В итоге лишился бампера и оцарапал соседнее авто.
Потом кинулся поднимать оторванный бампер, не поставив автомобиль на тормоз. Тот откатился и стукнул припаркованную сзади машину.
Запихнул бампер водитель почему-то в салон. Сбегая с места происшествия, он открытой дверью ударил еще одно авто, уже третье по счету.