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Лихо гонявший по болоту внедорожник неожиданно утонул в яме

Забавное видео с внедорожником, который лихо гонял по болоту, появилось на YouTube-канале ViralMediaTube.

Все начиналось с рева двигателя, крутых виражей, летящей из-под колес грязи. Водитель-лихач еще, наверное, долго бы выписывал по болоту, если бы небольшая с первого взгляда лужа. Но стоило в нее сунуться, как внедорожник моментально наполовину ушел в невидимую яму.

К сожалению, не совсем понятно, чем закончилось приключение и где сняли видео, однако многие комментаторы считают, что такое могло произойти только в России.
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