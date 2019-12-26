Лихо гонявший по болоту внедорожник неожиданно утонул в яме

Забавное видео с внедорожником, который лихо гонял по болоту, появилось на YouTube-канале ViralMediaTube.

Все начиналось с рева двигателя, крутых виражей, летящей из-под колес грязи. Водитель-лихач еще, наверное, долго бы выписывал по болоту, если бы небольшая с первого взгляда лужа. Но стоило в нее сунуться, как внедорожник моментально наполовину ушел в невидимую яму.

К сожалению, не совсем понятно, чем закончилось приключение и где сняли видео, однако многие комментаторы считают, что такое могло произойти только в России.