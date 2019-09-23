Неправильная парковка. Жесткая месть британских дорожников

Месть дорожников за неправильную парковку порой бывает жесткой. Две недели провел в заточении на стоянке в Лондоне автомобиль Ford Focus, владелец которого припарковал его не по правилам, пишет издание «За рулем».

Несколько дней подряд водитель бросал свой «Форд» прямо на тротуаре. Дорожные рабочие загнали автолюбителя в ловушку, окружив его машину деревянными столбиками, и сделали это по согласованию с местными властями.

По сообщению Daily Mail, автомобиль не трогался с места как минимум две недели.

Кстати, местные власти решили взять идею находчивых дорожников на вооружение. По словам чиновников, владелец Ford Focus припарковал машину с нарушением, о чем его неоднократно оповещали.

Фото Daily Mail. Пойманный в ловушку автомобиль

«Мы попросили владельца переместить автомобиль и трижды оставляли на лобовом стекле уведомление, но он не передвинул машину и ни разу не ответил на звонки нашего инспектора», — сказал представитель городского совета района Уондсуэрт.

Представитель чиновников подтвердил, что радикальные меры приняли в ответ на жалобы жителей.

Кстати, в Бишкеке любителей неправильно парковаться тоже предостаточно, вот только им это зачастую сходит с рук.