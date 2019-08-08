На антисанитарию на пляже в селе Бостери жалуются отдыхающие

На антисанитарию на пляже пансионата «Алмазный берег» в селе Бостери жалуются отдыхающие. Сообщение 24.kg прислала читательница.

«На пляже пансионата работают несколько точек общепита. В кафе готовят чебуреки, шашлыки, манты и другие блюда, продают пиво. Запахи разносятся по побережью. Отдыхающие спрашивают: разрешено ли точкам общепита работать на территории пляжа, где нет очистных сооружений, дренажных систем и туалета для отдыхающих? Есть ли законы, регулирующие такую деятельность?» — написала она.

Отдыхающие также интересуются, куда справляют нужду люди, если нет поблизости туалета?Возле пансионата есть кафе «Оомят», его сотрудники выливают пищевые отходы прямо на землю. Вонь разносится по округе.

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