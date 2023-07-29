В пансионате «Акун Иссык-Куль» рассказали, на какой воде работает аквапарк

В пансионате «Акун Иссык-Куль» прокомментировали появившееся в TikTok видео о том, что отель якобы сливает грязную воду в озеро.

В пансионате отметили, что запечатленная в ролике труба предназначена для циркуляции озерной воды в аквапарке. Циркуляция идет постоянно. Вода поступает в аквапарк и в том же виде идет обратно.

«В воду бассейнов аквапарка не добавляется никакая химия для очистки. Наши горки работают так же, как и расположенные прямо на пляжах. Например, на пляже в пансионате «Золотые пески». На момент съемки ролика погода была пасмурная. Вода в Иссык-Куле при ветре и дожде неспокойная и непрозрачная. В наш аквапарк она тоже в тот день поступала мутной и такой же возвращалась в озеро», — отметили в пансионате.

В «Акун Иссык-Куль» также опровергли информацию о том, что якобы из этой трубы идет слив канализационных стоков.

В отеле еще раз напомнили, что в нем работают очистные сооружения с момента открытия. Более того, в 2012-2013 годах всю систему канализации обновили, установив более мощное и современное оборудование.

«Летом 2016-го один общественный фонд выпустил дезинформационное видео, что мы якобы сливаем канализационные стоки в озеро. Тогда к нам направили все соответствующие проверки. И мы их успешно прошли, потому что придраться было не к чему. Мы заботимся об озере Иссык-Куль, стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы не загрязнять нашу жемчужину. Если общественность или блогеры хотят сами убедиться в работе очистных сооружений или аквапарка, то мы готовы провести экскурсию для каждого желающего», — заключили в пансионате «Акун Иссык-Куль».