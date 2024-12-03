В Кыргызстан впервые за 40 лет доставили новые пассажирские теплоходы

На озеро Иссык-Куль доставлены два современных пассажирских теплохода из Китая. Это первое обновление водного транспорта региона за последние 40 лет. Новые суда рассчитаны на 84 и 54 пассажира и оснащены морскими двигателями, которые отличаются экологичностью и экономичностью. Об этом 24.kg сообщил генеральный директор компании-владельца судов Эрнис Темиркан.

Теплоходы пока проходят тестовые испытания, но в будущем планируется запустить регулярные рейсы, которые соединят северный и южный берега озера, включая маршрут Чолпон-Ата — Тон.

Соучредитель компании Эмилбек Ражапов отметил, что проект соответствует современным требованиям экологии и комфорта. «Мы также планируем наладить производство крупных судов в Кыргызстане, чтобы вывести судостроение страны на новый уровень», — добавил он.