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Очередная машина заехала на один из пляжей Иссык-Куля

Очередная машина заехала на один из пляжей Иссык-Куля. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По словам очевидца, отдыхающие расположились прямо на берегу у кромки воды. Лобовое стекло накрыли отражателем.

По закону 500 метров от уреза воды озера Иссык-Куль в сторону побережья являются зоной санитарного режима. А первые 100 метров от воды — территорией наиболее строгого санитарного режима.

На ней запрещают не связанные с непосредственной эксплуатацией природных и лечебных средств постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, размещение складских помещений, проведение мелиоративных и других земельных работ.
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