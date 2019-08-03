Очередная машина заехала на один из пляжей Иссык-Куля. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По закону 500 метров от уреза воды озера Иссык-Куль в сторону побережья являются зоной санитарного режима. А первые 100 метров от воды — территорией наиболее строгого санитарного режима.

По словам очевидца, отдыхающие расположились прямо на берегу у кромки воды. Лобовое стекло накрыли отражателем.

На ней запрещают не связанные с непосредственной эксплуатацией природных и лечебных средств постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, размещение складских помещений, проведение мелиоративных и других земельных работ.