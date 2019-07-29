Плюшевый автомобиль-собака появился на улицах Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге видеоблогеры воссоздали автомобиль-собаку из американской кинокомедии «Тупой и еще тупее». Об этом сообщило издание «За рулем».

Фильм на экраны вышел в 1994-м. Его главные герои ездили на необычном фургоне Ford Econoline. Машину 1984 года выпуска стилизовали под собаку, что соответствовало роду занятий одного из персонажей.

Блогеры с канала Troyban Show не просто построили свою версию автомобиля-собаки, но и вывели его на улицы Санкт-Петербурга.

За основу взяли фургон Volkswagen Transporter 2, который стилизовали под американскую автомашину из кино. Получившегося «пса» тепло встретили не только жители и гости северной столицы, но и сотрудники полиции.