Бишкекчане просят отреставрировать парк «Аламедин». Об этом они сообщили 24.kg.

Они отметили: хорошо, что создают новые скверы и парки в Бишкеке. Но огорчает плачевное состояние некогда уютного и милого парка «Аламедин».

«Неужели нельзя вернуть территорию и отреставрировать парк? Парковка, автомастерская, птичий и фуражный рынки, торговые ряды и зловонная мусорка! Вот во что превратился парк! А рядом школа, и когда-то все школьные мероприятия проходили в этом парке», — написали они.

Ранее муниципалитет сообщал, что в муниципальную собственность вернул 40 соток парковой зоны.

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