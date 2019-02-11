Фуэте на гололеде, встреча со столбом и невозмутимость женщины-водителя

В интернете опубликовали ролик, записанный видеорегистратором в российском Новокузнецке и повествующий о минуте на дороге, которая запомнится многим автолюбителям, как и самой его героине.

На кадрах автомобиль пытается совершить обгон, его заносит, потом он врезается в столб, его разворачивает, снова кидает на дорогу... и машина продолжает движение как ни в чем не бывало.

Автор видео сообщил изданию city-n.ru, что за рулем находилась женщина, и она даже не остановилась, чтобы осмотреть повреждения, а бодренько «поскакала» дальше.

Комичности ситуации добавило то, что все происходит под не менее странной рекламной растяжкой на дороге с надписью «Драндулет».