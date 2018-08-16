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Общество

Президент Кыргызстана подписал Кодекс о неналоговых доходах

Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Кодекс о неналоговых доходах. Он вступит в силу 1 января 2019 года.

Неналоговые доходы государства — это платежи, получение которых бюджетом имеет различные основания. Всех их объединяет одно: они не являются налогами, таможенными платежами, взносами по государственному социальному страхованию и официальными трансфертами.

К неналоговым доходам относятся дивиденды, начисленные на государственный пакет акций, отчисления от прибыли Национального банка и государственных предприятий, плата за аренду госимущества, плата за использование природных ресурсов и месторождений полезных ископаемых, сборы, платежи и государственная пошлина.

Добровольные взносы и пожертвования в форме безвозмездных, невозвратных, необязательных платежей также считаются неналоговыми доходами.
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