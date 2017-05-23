Выборы президента Кыргызстана: рулить доверено Икрамжану Илмиянову

Главным в штабе кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова станет верный соратник Алмазбека Атамбаева.

В июне Жогорку Кенеш утвердит новую дату президентских выборов-2017. Скорее всего, это будет 15 октября.

Затем начнется официальная регистрация кандидатов в президенты страны. Судя по рейтингам, борьба развернется между двумя экс-премьер-министрами — Омурбеком Бабановым и Темиром Сариевым.

Серьезную конкуренцию им составит представитель партии власти, самый молчаливый из всех глав правительства — Сооронбай Жээнбеков.

Не исключено, что в президентской гонке примет участие еще один представитель верхушки СДПК — спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Рулевой Кыргызстана

По данным ИА «24.kg», Сооронбай Жээнбеков уже начал переговоры с лидерами парламентских партий.

Однако есть примечательная деталь: от формирования предвыборного штаба самого фаворита социал-демократов отстранили. Все решения по стратегии и тактике предстоящей кампании будет принимать советник президента страны Икрамжан Илмиянов.

За плечами у советника главы государства несколько успешных для нынешней власти выборных кампаний. Начиная с 2010 года он неизменно курировал парламентские выборы. А в 2011 году ударно провел предвыборную кампанию Алмазбека Атамбаева.

За время правления Алмазбека Атамбаева его бывший водитель превратился в одного из самых сильных администраторов. Многие кадровые решения принимались именно по рекомендациям Икрамжана Илмиянова.

Сапар Исаков — премьер-министр?

Еще одной ключевой фигурой в штабе социал-демократов станет нынешний руководитель аппарата президента — молодой и амбициозный Сапар Исаков. Неслучайно последнее время государственные телеканалы показывают Сапара Исакова чаще, чем спикера парламента и нынешнего главу правительства, и даже самого Алмазбека Атамбаева.

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Вполне возможно, один из самых перспективных социал-демократов возглавит правительство после того, как кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков, согласно закону, покинет свой пост.

Перед возможно будущим главой кабинета министров Сапаром Исаковым, так же как и перед Икрамжаном Илмияновым, будет поставлена одна, но очень важная задача — провести в президенты страны ставленника СДПК.

Очевидно, что дальнейшая политическая карьера Сапара Исакова будет полностью зависеть от исхода президентских выборов. В случае успеха он останется на посту премьер-министра.

Жээнбеков становится публичным

Выбор в пользу Сооронбая Жээнбекова как кандидата в президенты от СДПК был сделан только в апреле. До этого момента Алмазбек Атамбаев и политсовет СДПК в качестве основного своего ставленника рассматривали Сапара Исакова. В итоге близкий по возрасту к президенту премьер Жээнбеков показался социал-демократом более надежным вариантом, нежели Сапар Исаков, чья молодость пока послужила как раз отрицательным мотивом.

После того как в политсовете партии власти определились со своим кандидатом, премьер-министр начал давать интервью местным СМИ. До этого в течение года Сооронбай Жээнбеков не занимался политическими вопросами и практически не появлялся на публике.

…29 апреля произошла страшная трагедия в Узгенском районе. Ранним утром, в 6.50, на сельскую управу Зергер сошел мощный оползень, под лавинами которого погибли 24 человека. О случившемся в течение получаса было доложено Сооронбаю Жээнбекову. Но в этот день премьер хоронил своего старшего брата Канторо Токтомаматова.

На похороны брата премьер-министра вылетел практически весь состав правительства и депутаты Жогорку Кенеша. Для них были зарезервированы два специально заказанных в аэропорту «Манас» самолета.

На место трагедии в Узгене премьер прибыл только после того, как проводил в последний путь своего брата. А высокопоставленные чиновники и депутаты, прилетевшие на малую родину премьера за бюджетные деньги, вернулись после поминального обеда в столицу.

Вот такой оказалась одна из первых публичных акций премьера — совершение поминальных обрядов по брату и посещение оставшихся в живых жителей сельской управы Зергер…

Второй кандидат? Не исключено

Выдвижение Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты воодушевило только часть политсовета СДПК. Споры по возможным претендентам на главный пост в стране едва не рассорили весь высший командный состав социал-демократов.

В качестве основного довода в пользу Жээнбекова были приведены данные некоторых рейтингов, судя по которым только премьер мог составить реальную конкуренцию на выборах известным политикам — Темиру Сариеву и Омурбеку Бабанову.

Но по другим данным, не озвученным на политсовете, действующий премьер значительно уступает по популярности другому социал-демократу, спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову.

Вполне возможно, рядовые социал-демократы поднимут вопрос о втором кандидате на предстоящем в июне съезде партии.

Ждем развития событий.