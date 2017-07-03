Партии в Кыргызстане приписывают себе заслуги государства

«Партии очень любят примазываться к общим государственным программам», — сказал сегодня на встрече «Предвыборные обещания: как отличить конструктив от популизма» project-менеджер сайта Politmer.kg Эркин Мамасалиев.

По его словам, особенно этим грешат кандидаты в местные кенеши.

Партии знают, что будет проведен ремонт, сделано освещение, закуплен транспорт, так как на это заложены деньги и эти обещания будут выполнены в любом случае. Потом партии приписывают эти заслуги себе. Это чистой воды популизм. Эркин Мамасалиев

Он добавил, что часто в период выборов партии помогают гражданам, у которых «вдруг возникли проблемы». «Но это не задача партии помогать отдельным гражданам», — отметил Эркин Мамасалиев.

Что касается предвыборных обещаний, то, по его словам, проблема короткой памяти избирателей характерна не только для Кыргызстана, но и для многих других стран. «Партии обещают золотые горы, многие люди ведутся на обещания, отдают им предпочтения. Но проходит срок, и люди забывают. Наш проект существует с 2011 года с целью удлинить политическую память. Теперь политик не сможет сказать, что не говорил такого», — сказал Эркин Мамасалиев.

На сайте Politmer.kg можно ознакомиться с предвыборными обещаниями партий нынешнего созыва Жогорку Кенеша, в том числе выполненными и невыполненными.