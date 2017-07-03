Большинство кандидатов пишут программы «на коленке в ночь перед выборами»

Большинство партий и кандидатов пишут программы «на коленке в ночь перед выборами». Об этом сегодня на встрече в Центре политико-правовых исследований, посвященной предвыборным обещаниям, сообщил профессор КРСУ Мурат Суюнбаев.

По его словам, говоря о том, насколько серьезны обещания, нужно посмотреть, как давно разработали программу партии.

За редким исключением, программы пишут наемные политологи с улицы. И это вовсе не отражает мнения самого кандидата или руководства партии. Мурат Суюнбаев.

«Мне тоже предлагали написать программу для одной партии. Я работал неделю в соседнем помещении, и за это время ни один из членов политсовета не подошел, не поинтересовался, в каком направлении пишется программа, что предлагается. И я понял, что им эта программа до лампочки. Я просто прервал договорные отношения. Это достаточно типичная ситуация», — добавил он.

«При этом лидер другой партии 2,5 года назад пригласил меня к разработке с ним предвыборной программы. То есть человек еще 2,5 года назад задумался о своей программе. Это серьезный подход», — отметил профессор.

Сами партии Мурат Суюнбаев называть не стал.