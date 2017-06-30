22:02
+33
USD 69.14
EUR 79.00
RUB 1.17
Выборы

Алмаз Исанов присоединился к команде Темира Сариева

«Одним из условий нашего сотрудничества с другими политическими силами является полная модернизация и обновление управленческой элиты Кыргызстана», - написал Алмаз Исанов на своей странице в Facebook.

Также молодой политик подчеркнул: «Речь идет не о сотрудниках рядового и среднего звена, не о точечных приходах на руководящие посты новых кадров, а именно о серьезной смене управленцев, которые по-прежнему мыслят в понятиях прошлого века, кто не знает и не понимает тех процессов, которые сейчас происходят в мире. Но самое главное - это формирование новой экосистемы в государственном управлении, когда государственная машина будет нацелена на результат, а не простое функционирование и воспроизведение самой себя».

«Рад, что мы не только нашли у Темира Сариева понимание важности этой задачи. ОБНОВЛЕНИЕ системы государственного управления будет одним из главных пунктов его программы. В первый год будут заменены ключевые должности, в последующем - обновится лет весь государственный аппарат. Важнейшей задачей при этом является использование управленческого опыта наших соотечественников, который они приобрели за рубежом.
Если есть идеи или желание поработать вместе, присоединяйтесь», - отметил Алмаз Исанов.
Ссылка:
просмотров: 711
Версия для печати
Материалы по теме
Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова
Ахматбек Келдибеков: Все хотят быть политиками, но не всем Бог дает
Популярные новости
Еще двое хотят в&nbsp;президенты. У&nbsp;одного опыт судебных разбирательств с&nbsp;Текебаевым Еще двое хотят в президенты. У одного опыт судебных разбирательств с Текебаевым
Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова
Создательница АУЦА хочет стать президентом Кыргызстана Создательница АУЦА хочет стать президентом Кыргызстана
Рита Карасартова намерена баллотироваться в&nbsp;президенты Кыргызстана Рита Карасартова намерена баллотироваться в президенты Кыргызстана
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны
Определились победители розыгрыша призов акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Определились победители розыгрыша призов акции «Тонны драйва»