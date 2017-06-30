Алмаз Исанов присоединился к команде Темира Сариева

«Одним из условий нашего сотрудничества с другими политическими силами является полная модернизация и обновление управленческой элиты Кыргызстана», - написал Алмаз Исанов на своей странице в Facebook.

Также молодой политик подчеркнул: «Речь идет не о сотрудниках рядового и среднего звена, не о точечных приходах на руководящие посты новых кадров, а именно о серьезной смене управленцев, которые по-прежнему мыслят в понятиях прошлого века, кто не знает и не понимает тех процессов, которые сейчас происходят в мире. Но самое главное - это формирование новой экосистемы в государственном управлении, когда государственная машина будет нацелена на результат, а не простое функционирование и воспроизведение самой себя».

«Рад, что мы не только нашли у Темира Сариева понимание важности этой задачи. ОБНОВЛЕНИЕ системы государственного управления будет одним из главных пунктов его программы. В первый год будут заменены ключевые должности, в последующем - обновится лет весь государственный аппарат. Важнейшей задачей при этом является использование управленческого опыта наших соотечественников, который они приобрели за рубежом.

Если есть идеи или желание поработать вместе, присоединяйтесь», - отметил Алмаз Исанов.