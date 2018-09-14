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Власть

Госинспекцию по ветеринарной безопасности упразднять не будут

Правительство не планирует упразднять Госинспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, в дорожной карте по вступлению Кыргызстана в Евразийский экономический союз оговорено наличие государственного органа карантинно-фитосанитарного контроля и надзора. Для этого создали Госинспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а при Минсельхозе в 2016 году  — Департамент карантина растений.

Для исключения дублирования полномочий предусмотрена передача функций фитосанитарного контроля одному учреждению.

Минсельхоз предложил передать 39 штатных единиц и функций по фитосанитарной безопасности от Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной инспекции министерству.

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности сохранит штат из 1 041 сотрудника. Они будут заниматься вопросами ветеринарной безопасности.

«Во всех странах ЕАЭС функции фитосанитарной безопасности возложены на министерства сельского хозяйства. Таким образом, правительство не планирует упразднять госинспекцию», — заключили в кабмине.
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