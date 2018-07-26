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Власть

Президент оценил работу логистического центра в Чуйской области

Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с работой логистического центра в Чуйской области, планирующего выйти на рынки ЕАЭС и Евросоюза. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Руководитель предприятия Уран Ниязалиев сообщил, что на сегодня работой обеспечены 65 человек. Предприятие будет тесно сотрудничать с фермерами и хозяйствами, обеспечивая их семенами, кормами для животных, оказывая консультационные услуги. На сегодня посеяно 460 гектаров чечевицы, 300 — нута и фасоли. Планируется, что продукция будет сбываться на внутреннем рынке, а также в страны ЕАЭС, Китай, Афганистан.

Сейчас идет процесс разработки внедрения системы безопасности пищевой продукции. Планируется в дальнейшем сертифицировать этот процесс, что дает преимущество вывести продукцию на международный рынок в рамках ВСП+, в страны Евросоюза.

Запуск предприятия по выращиванию, калибровке, сортировке и расфасовке бобовых культур ожидается в сентябре 2018 года.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан может поставлять продукцию сельского хозяйства на большой рынок ЕАЭС. Главная задача — совершенствовать инфраструктуру под мировые стандарты, а также стандарты стран ЕАЭС.

«Примечательно, что в регионах строится все больше таких предприятий, которые обеспечивают работой местное население, занимаются переработкой сельхозпродукции», — подчеркнул президент Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщается, Сооронбай Жээнбеков продолжает поездки по регионам страны.
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