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Власть

Новая должность. Айгуль Рыскулова перешла на другую работу

Бывший вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова уволилась в связи с переходом на новую работу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Однако новую должность экс-чиновницы в мэрии озвучивать не стали. Сама Айгуль Рыскулова пока не доступна для комментариев.

Отметим, что решение об увольнении Айгуль Рыскуловой было принято еще 25 мая. Однако об этом стало известно только сегодня на сессии городского кенеша.

Айгуль Рыскулова, курировавшая соцблок, сегодня должна была отчитаться в БГК о проделанной работе.
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