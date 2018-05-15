Двойка по географии? Депутаты Жогорку Кенеша впервые слышат об Микронезии

Сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности депутаты рассмотрели проект распоряжения президента Кыргызстана об одобрении проекта совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между КР и Федеративными Штатами Микронезии.

Депутат Бахадыр Сулейманов отметил важность установления дипломатических отношений.

«Но знают ли в Микронезии о Кыргызстане, где он находится. Лично я впервые слышу про Микронезию», — сказал он.

Напомним, Федеративные Штаты Микронезии расположены в Океании, на Каролинских островах.