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Власть

Внешний долг Кыргызстана растет, но чиновники управляют им неэффективно

Депутат Руслан Казакбаев уверен, что внешний долг Кыргызстана растет, но управляют им неэффективно. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в условиях перехода к рыночным отношениям Кыргызстану была необходима внешняя помощь. В первую очередь деньги шли на поддержку бюджета. На эти цели выделено более $2,6 миллиарда, или 28 процентов, от общего объема внешней помощи. На средства доноров Кыргызстан переходил к рыночной экономике, решал многие социальные проблемы, проводил реформы.

«Сегодня можно сказать, что Кыргызстан добился определенных результатов за счет внешней помощи. Но, несмотря на значительный рост привлекаемой помощи, надо активно работать над реализацией проектов, приносящих реальные доходы в бюджет. У нас есть проблемы с управлением госдолгом — отсутствие анализа эффективности привлечения помощи, контроля за использованием средств. За последние четыре года госдолг вырос на $797 миллионов, только за 11 месяцев 2017 года — на $379,3 миллиона. Правительство должно предусмотреть комплекс мер по эффективному управлению госдолгом», — подчеркнул Руслан Казакбаев.
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