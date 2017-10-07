Алмазбек Атамбаев рассказал о тех, кого надо выжигать каленым железом

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня на вручении государственных наград о тех, кого надо выжигать каленым железом.

«Я разберусь с каждым, кто хочет вернуть времена Бакиева. В будущем нам надо разобраться, кто нам друг, а кто враг. Нужны ли нам люди, которые хотят раскачать страну. Мы достаточно настрадались, у нас и так достаточно погибло прекрасных наших граждан», — сказал глава государства.

«За шесть лет, надеюсь, я заслужил доверие граждан Кыргызстана. И когда наш местный бай-манапчик говорит, что за шесть лет ничего не сделано, коррупция, правильно наш кандидат говорит, что начинать надо с него! Раньше я проявлял мягкость, был доверчивым... Таких надо выжигать каленым железом. И место вам в тюрьме!» — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Ранее кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков пообещал начать борьбу с коррупцией с лидера парламентской фракции «Республика — Ата Журт», кандидата на пост главы государства Омурбека Бабанова.