В Кыргызстане русский язык предлагают сделать государственным. С таким предложением выступила сегодня на заседании депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

Ирина Карамушкина отметила, что есть страны, в которых по 5 государственных языков. «Что будет, если два языка — русский и кыргызский — будут государственными в Кыргызстане? Для многих стало ограничением при поступлении на работу незнание кыргызского языка. Ко мне обращались несколько человек, чтобы я помогла трудоустроиться, но им отказали из-за незнания языка», — сказала она.

Все чиновники с 1 января 2018 года обязаны сдать экзамен по кыргызскому языку.

А депутат Каныбек Иманалиев встал на защиту кыргызского языка.

«Почему у нас диссертации по истории Кыргызстана защищаются на русском языке? Как можно писать диссертацию по кыргызской литературе на русском? По другим направлениям, согласен, можно писать работы на русском. Но если мы хотим развивать государственный язык, то и научные труды должны быть на нем. Беспокоит то, что миллионы кыргызов не будут знать родного языка», — отметил он.

Кожобек Рыспаев призвал чиновников не ломать слова. «Зачем вы перевели «самолет», «телевизор»? Это коверкает язык. Кыргызский нужно развивать, но не таким же образом», — пояснил он.