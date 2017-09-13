12:12
+20
USD 68.60
EUR 82.03
RUB 1.20
Власть

В Кыргызстане русский язык предлагают сделать государственным

В Кыргызстане русский язык предлагают сделать государственным. С таким предложением выступила сегодня на заседании депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

Ирина Карамушкина отметила, что есть страны, в которых по 5 государственных языков. «Что будет, если два языка — русский и кыргызский — будут государственными в Кыргызстане? Для многих стало ограничением при поступлении на работу незнание кыргызского языка. Ко мне обращались несколько человек, чтобы я помогла трудоустроиться, но им отказали из-за незнания языка», — сказала она.

Все чиновники с 1 января 2018 года обязаны сдать экзамен по кыргызскому языку.

А депутат Каныбек Иманалиев встал на защиту кыргызского языка.

«Почему у нас диссертации по истории Кыргызстана защищаются на русском языке? Как можно писать диссертацию по кыргызской литературе на русском? По другим направлениям, согласен, можно писать работы на русском. Но если мы хотим развивать государственный язык, то и научные труды должны быть на нем. Беспокоит то, что миллионы кыргызов не будут знать родного языка», — отметил он.

Кожобек Рыспаев призвал чиновников не ломать слова. «Зачем вы перевели «самолет», «телевизор»? Это коверкает язык. Кыргызский нужно развивать, но не таким же образом», — пояснил он.
Ссылка:
просмотров: 1238
Версия для печати
Материалы по теме
Жогорку Кенеш Кыргызстана вернулся с каникул и возобновил работу
Новое правительство Кыргызстана в лицах
Депутатов Жогорку Кенеша созывали на внеочередную сессию эсэмэсками
Депутаты Кыргызстана не знают, с чего начать внеочередную сессию
В правительстве Кыргызстана появятся новые лица. Претендентов обсуждает СДПК
Депутаты — любители заграничных турне
Горкенеш Кара-Балты вновь не собрался. Не пришли депутаты от СДПК
Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на внеочередную сессию 21 августа
Валентина Матвиенко призвала страны СНГ сохранить русский язык
Командировки депутатов Жогорку Кенеша: лидирует СДПК
Популярные новости
Об&nbsp;истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов Об истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов
Штрафы за&nbsp;нарушение ПДД до&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов внесли на&nbsp;рассмотрение парламента Штрафы за нарушение ПДД до 1 миллиона сомов внесли на рассмотрение парламента
Демарш? Фракция &laquo;Республика&nbsp;&mdash; Ата Журт&raquo; проигнорировала присягу правительства Демарш? Фракция «Республика — Ата Журт» проигнорировала присягу правительства
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-7 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-7 сентября
Бизнес
Какой БОНУС выбрать&nbsp;&mdash; решать вам! Какой БОНУС выбрать — решать вам!
&laquo;МегаПомощник&raquo;: тарифы и&nbsp;услуги MegaCom в&nbsp;одном приложении «МегаПомощник»: тарифы и услуги MegaCom в одном приложении
Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы&nbsp;О! Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!
Интернет 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom появился в&nbsp;14&nbsp;селах Прииссыккулья и&nbsp;Чуйской области Интернет 4G LTE от MegaCom появился в 14 селах Прииссыккулья и Чуйской области