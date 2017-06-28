Депутаты ратифицировали соглашение о реадмиссии между Кыргызстаном и Казахстаном

Сегодня парламентарии ратифицировали соглашение между правительствами Кыргызстана и Казахстана о реадмиссии, подписанное 17 октября 2016 года в Астане.

Документ предусматривает возврат граждан Кыргызстана, Казахстана и третьих государств, а также лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство страны пребывания. Соглашение позволит компетентным органам совершать процедуру возвращения лиц в страну, откуда они прибыли, в ускоренном порядке, без завершения длительных судебных процессов.

Ожидается, что это облегчит возврат наших граждан из Казахстана, которые нарушили условия пребывания в данном государстве. С другой стороны, соглашение позволяет оперативно возвращать граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые нелегально прибыли через кыргызско-казахстанскую границу.