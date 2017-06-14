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Власть

Депутаты проголосовали за выделение 5 миллионов евро на реабилитацию «Ошэлектро»

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутаты в третьем чтении одобрили ратификацию кредитного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту реабилитации ОАО «Ошэлектро», а также грантового соглашения между КР и Европейским банком по инвестиционному гранту от Европейской комиссии по линии Инвестиционного механизма Евросоюза для Центральной Азии (ИФКА). Напомним, инициатором выступает правительство Кыргызстана.

Проект направлен на модернизацию и укрепление распредсетей, приобретение и установку современной системы АСКУЭ (умные счетчики), а также другие мероприятия по усилению мощности линий и трансформаторов системы электроснабжения.

В рамках соглашения ЕБРР выделит кредит в 4 миллиона евро с процентной ставкой 1%+EURIBOR 6 месяцев сроком на 15 лет, включая льготный период — 3 года, а также грантовые средства в размере 1 миллиона евро (из средств ИФКА).

В рамках проекта Кыргызстану также будет предоставлена техническая помощь в виде поддержки проекта.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять за счет сокращения потерь электроэнергии посредством внедрения системы АСКУЭ.

В результате ожидается существенное снижение технических потерь электроэнергии, увеличение надежности электроснабжения, а также улучшение качества электроснабжения потребителей города Ош.
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