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Власть

В парламенте с опаской относятся к тому, что выделяется энергосектору

«После того как выяснилось, что на складах «Северэлектро» без дела валяется оборудование, которое стоит миллионы и до сих пор не оплачено, я с опаской отношусь к тому, что выделяется на энергосектор», — сказала на пленарном заседании вице-спикер Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова.

Депутаты обсуждают ратификацию кредитного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту реабилитации ОАО «Ошэлектро», а также соглашения между Кырызстаном и Европейским банком по инвестиционному гранту от ЕК по линии Инвестиционного механизма Европейского Союза для Центральной Азии (ИФКА).

Алтынай Омурбекова попросила представить план мероприятий на сумму кредитного соглашения.

Она поинтересовалась, каковы на сегодня технические потери по «Ошэлектро» и ожидается ли снижение в случае установки «умных» счетчиков.

По данным энергетиков, технические потери ОАО «Ошэлектро» по итогам 2016 года составили 13 процентов. Ожидается, что там, где установят счетчики АСКУЭ, потери снизятся на пять процентов.

«Каждый процент в переводе на деньги - это примерно 40 миллионов сомов», — пояснили представители «Ошэлектро».
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