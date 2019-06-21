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Власть

В Кыргызстане открылась модернизированная общественная приемная премьер-министра

В здании Дома правительства открыли модернизированную общественную приемную премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, в церемонии принял участие руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев и представитель программы Европейского союза «Верховенство права в Кыргызской Республике — фаза 2»  Стефанос Кареклас.

«Мы благодарим ЕС за оказываемую техническую поддержку и проводимую совместную работу по улучшению работы с обращениями граждан в государственные органы страны. Думаю, новое техническое оборудование, предоставленное в рамках программы, будет использовано сотрудниками аппарата правительства в повседневной работе и значительно повысит качество работы с обращениями граждан, а новая общественная приемная позволит гражданам республики улучшить содействие в реализации прав, свобод и законных интересов», — считает Самат Кылжыев.

В свою очередь представитель Европейского союза Стефанос Кареклас отметил, что теперь общественная приемная премьер-министра стала доступной для большей части населения страны.
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