Власть

Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана Алмамбета Матубраимова орденом Дружбы. Об этом говорится в соответствующем указе.

Фото из архива. Президент России наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана Алмамбета Матубраимова орденом Дружбы

Отмечается, что документом «О награждении государственными наградами Российской Федерации» признаны заслуги 180 граждан России, одного трудового коллектива и двух иностранных граждан.

«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федераций и Кыргызской Республикой орденом дружбы награжден Алмамбет Матубраимов — председатель Совета объединения юридических лиц «Ассоциация «Ассамблея народа Кыргызстана», гражданин Кыргызской Республики», — говорится в указе.
