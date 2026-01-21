Борьба со смогом. Нардеп просит наладить производство бездымных печей

Нардеп Махабат Мавлянова просит наладить промышленное производство бездымных печей. Об этом она заявила сегодня на заседании ЖК.

По словам депутата, Бишкек занимает лидирующие позиции по загрязнению воздуха.

«Проблема смога остается очень актуальной. Основная причина — сжигание угля, в результате чего в воздух выделяются очень вредные ядовитые вещества. По данным ВОЗ, около 7 миллионов человек ежегодно умирает по этой причине. Хочу отметить, что Монголия и Китай избавились от нее при помощи бездымных печей.

Сегодня в Кыргызстане такие печи выпускаются лишь в домашних условиях и в малом количестве. Надо наладить их промышленное производство, чтобы снизить вред экологии. И также параллельно расширить процесс газификации страны. Есть госстратегия по развитию республики. Согласно ей, до 2040 года КР должна стать чистым государством. Предлагаемые мною меры могли бы помочь в этом», — добавила она.