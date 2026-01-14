09:24
Сборы и антидопинговые меры для спортсменов поручено организовать кабмину

Учебно-тренировочные сборы и антидопинговые меры для спортсменов поручено организовать кабмину. Распоряжение об этом подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно документу, кабинету министров поручено подготовить решение об определении поставщиков государственного заказа на приобретение услуг по проведению учебно-тренировочных сборов и обеспечению антидопинговых мер для спортсменов на 2026–2027 годы.

Отмечается, что решение принято для обеспечения эффективной подготовки спортсменов страны и достижения ими высоких спортивных результатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357728/
