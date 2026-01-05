11:36
Шесть стран заявили, что США создали «чрезвычайно опасный прецедент» в Венесуэле

Шесть стран заявили, что Соединенные Штаты создали «чрезвычайно опасный прецедент» в Венесуэле, сообщает ВВС.

Правительства Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Уругвая и Испании опубликовали заявление, в котором обвинили США в создании «чрезвычайно опасного прецедента для мира и региональной безопасности, поставившего под угрозу гражданское население».

Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию при Трампе

Эти государства призывают к тому, чтобы решение ситуации в Венесуэле было найдено мирными средствами, такими как диалог и переговоры.

Они также выражают обеспокоенность по поводу внешнего контроля, который «несовместим с международным правом» и «угрожает политической, экономической и социальной стабильности региона».

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность и неприятие в связи с военными действиями, осуществляемыми в одностороннем порядке на территории Венесуэлы. Они противоречат основополагающим принципам международного права, в частности, запрету применения и угрозы применения силы, а также уважению суверенитета и территориальной целостности государств, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Стало известно, что ВВС Соединенных Штатов провели спецоперацию и захватили теперь уже бывшего президента страны Николаса Мадуро и его супругу и насильно вывезли. Они помещены в одну из тюрем Нью-Йорка.

Экс-главе Венесуэлы предъявлены обвинения в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, которая объявлена в США террористической организацией, а также в том, что вместе с женой, сыном и ближайшими соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, занимающимися производством и транспортировкой кокаина.

Кроме того, Николасу Мадуро предъявлены обвинения в торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами, обеспечении дипломатического прикрытия для наркоторговли и использовании бандитских группировок для устранения конкурентов. 
