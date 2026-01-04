10:27
Власть

Ситуация в Венесуэле. США намерены управлять страной и другие заявления Трампа

США намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Об этом на пресс-конференции заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, операция в Венесуэле называлась «Молот полуночи». США готовы провести «вторую волну» операции в Венесуэле, если это будет необходимо. Пока такой необходимости нет, заявил Трамп.

Он добавил, что это было нападение, подобного которому люди не видели со времен Второй мировой войны.

«Все военные возможности Венесуэлы оказались бессильными, когда мужчины и женщины нашей армии, работая вместе с правоохранительными органами США, успешно захватили Мадуро среди ночи», — сказал президент Соединенных Штатов.

Трамп добавил, что Николас Мадуро и его супруга предстанут перед американским правосудием — он больше не президент.

По его словам, Мадуро руководил картелем Cartel de los Soles, США отсекли 97 процентов наркотиков, поступающих в Америку.

«Мы сделаем народ Венесуэлы богатым, независимым и безопасным. США стремятся к безопасной и справедливой смене власти в Венесуэле. Мы построили венесуэльскую нефтяную промышленность, а социалистический режим украл ее у нас силой», — заявил лидер США.

Венесуэла не будет ничьей колонией, в свою очередь заявила вице-президент страны Делси Родригес.

Руководство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны, они принадлежат народу, сказала она, комментируя заявления Трампа о готовности захватить месторождения нефти.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Журналисты международных информагентств сообщили о серии авиаударов по Каракасу.

В начале сентября 2025 года глава Белого дома отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны». В ответ Дональд Трамп заявил, что венесуэльский катер с наркотиками военные Соединенных Штатов потопили в Карибском море, и приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой. Он также заявил, что США будут продолжать удары по наркоторговцам за границей без разрешения Конгресса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357015/
