Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков заявил о принципиальной позиции МВД в отношении правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.

По его словам, Министерство внутренних дел последовательно и жестко реагирует на любые нарушения закона и служебной дисциплины со стороны милиционеров. Независимо от звания, должности, стажа службы или прежних заслуг, каждый факт противоправных действий получает объективную правовую оценку.

Фото МВД

Глава МВД подчеркнул, что по итогам служебных проверок и расследований применяются строгие меры ответственности, вплоть до освобождения от должности, увольнения из органов внутренних дел и привлечения к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызстана. По его словам, человек, нарушивший закон, не имеет права носить форму и представлять государственную власть.

Отдельное внимание Улан Ниязбеков уделил проблеме семейного насилия. Он отметил, что любые формы насилия в семье недопустимы и не могут быть оправданы ни бытовыми конфликтами, ни эмоциональным состоянием, ни личными отношениями.

Министр заверил, что каждый факт семейного насилия подлежит обязательному и оперативному реагированию со стороны милиции. МВД обеспечивает защиту пострадавших и незамедлительное привлечение виновных к ответственности, подчеркнув, что в этом вопросе не может быть компромиссов или формального подхода.

По словам Ниязбекова, ведомство усиливает профилактическую работу, контроль за деятельностью личного состава и персональную ответственность руководителей всех уровней. Он отметил, что доверие граждан к милиции формируется не заявлениями, а реальными действиями, принципиальностью и неотвратимостью наказания.

В МВД заверили, что и впредь будут действовать строго в рамках закона, обеспечивая общественную безопасность и защиту прав и законных интересов граждан.