Власти Кыргызстана обещают в ближайшее время решить проблемы легпрома

В легкой промышленности действительно существуют затруднения, при этом имеются и факторы, которые не зависят от Государственной налоговой службы. Об этом заявил председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов, отвечая на вопрос депутата Жумабека Салымбекова на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша.

По его словам, все знают, что в этом вопросе есть обстоятельства, не зависящие от налоговой службы.

«В частности, российская сторона усиливает контроль на границе. Этот вопрос находится под личным контролем президента. Пока нет возможности открыто озвучить все детали, однако есть уверенность, что этот вопрос будет решен в положительном ключе», — сообщил председатель ГНС.

Алмамбет Шыкмаматов добавил, что в настоящее время вопросы рассматриваются в комплексном порядке.

Напомним, президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с большими очередями из грузовиков, скопившихся на границе России и Казахстана. Он заявил, что поручил организовать выборочные проверки на дорогах, в результате которых выяснилось, что значительное число грузовиков пересекает границу совсем без документов.