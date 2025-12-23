15:35
Депутат озаботился ситуацией в аэропортах из-за погодных условий

В международных аэропортах «Манас» и «Ош» из-за тумана пассажиры вынуждены оставаться в аэропорту сутками. Об этом сегодня на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша заявил депутат Илимбек Кубанычбеков.

По его словам, туман — это природное явление, но в аэропорту должна быть необходимая техника, в частности система ILS CAT III, которая используется в соседних странах и по всему миру.

«У нас же бюджет с профицитом выходит в 2025 году, надо предусмотреть средства», — добавил Илимбек Кубанычбеков.

По словам главы кабинета министров Адылбека Касымалиева, ведется работа над тем, чтобы самолеты могли вылетать, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

«Мы создадим условия, чтобы, невзирая на неблагоприятные погодные условия, самолеты могли безопасно приземляться», — сообщил он.
