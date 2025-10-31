Правила определения предела процента или наценки кредитов утверждены законом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся вопросов банковских правоотношений.

Законом теперь предусмотрено, что общие положения Гражданского кодекса о займе, кредите и продаже товара в кредит также применяются к потребительским кредитам с учетом особенностей, установленных законодательством в сфере потребительского кредитования.

В документе прописано, что размер предельно допустимого процента/наценки рассчитывается исходя из средневзвешенной номинальной процентной ставки, определяемой Национальным банком на полугодовой основе, к которой добавляется 12 процентов.

Регулятор наделен полномочиями для применения мер воздействия к кредиторам, нарушающим права потребителей и установленные ограничения.

Кредитор может быть административно наказан путем наложения штрафа в размере 65 тысяч сомов за нарушение законодательства в сфере потребительского кредита в соответствии с Кодексом о правонарушениях.