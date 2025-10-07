18:53
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана

Заместителем министра чрезвычайных ситуаций назначен Эрнест Жусупов. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Фото МЧС. Эрнест Жусупов

Эрнест Жусупов родился 10 декабря 1982 года. Имеет воинское звание подполковника и высшее образование. В 2005-м окончил Кыргызскую государственную юридическую академию, а в 2016 году — Академию гражданской обороны МЧС России.

До нового назначения занимал должность начальника управления МЧС по Бишкеку.

Эрнест Жусупов пришел на должность замминистра вместо Эделбека Кулматова, который покинул пост по собственному желанию в начале сентября. 

