14:44
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Власть

Темир Сариев: 10 лет в ЕАЭС подтвердили правильность выбора Кыргызстана

На международной научно-практической конференции «10 лет Кыргызской Республики в ЕАЭС» президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев отметил, что вступление в союз было осознанным стратегическим шагом.

«За десятилетие Кыргызстан получил доступ к единому рынку в 180 миллионов человек, рост ВВП — с 430,5 миллиарда до 1,6 триллиона сомов, увеличение внешнеторгового оборота до $16 миллиардов и значительные социальные льготы для трудовых мигрантов», — сказал он.

Среди проблем Темир Сариев назвал сохраняющиеся барьеры в санитарно-ветеринарной и технической сферах, очереди на границах и административные ограничения для мигрантов.

В качестве решений предложено усилить исполнение решений ЕЭК и создать отдельную полосу на границах для граждан ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339608/
просмотров: 296
Версия для печати
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
Мэр Оша на&nbsp;электросамокате и&nbsp;с&nbsp;мигалками устроил утренний рейд: &laquo;Эки дос&raquo; снесут Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Мэрия и&nbsp;жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок&nbsp;&mdash; глава ГКНБ Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок — глава ГКНБ
Бизнес
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
О! усилил покрытие: 4G&nbsp;LTE стал еще лучше для туристов и&nbsp;жителей регионов О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов
Beeline открыл сезон киновечеров на&nbsp;берегу Иссык-Куля Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
14 августа, четверг
14:41
Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров C...
14:20
Пансионат «Аврора плюс» пришел в упадок после национализации — туристы жалуются
14:17
Скоро 1 сентября. В Лейлекском районе построили новую школу на 225 учеников
14:13
В микрорайонах Бишкека ремонтируют внутридворовые дороги
14:10
Кыргызско-китайское сотрудничество. Озера Иссык-Куль и Цинхай стали побратимами