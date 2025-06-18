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Власть

Китай выделит странам Центральной Азии безвозмездный кредит на $210 миллионов

Глава Китая Си Цзиньпин сообщил, что странам Центральной Азии будет предоставлен грант в размере 1,5 миллиарда юаней (около $210 миллионов). Об этом он объявил на саммите «Китай — Центральная Азия» в Казахстане. 

По его данным, грант пойдет на социальные и инфраструктурные проекты. Цель — поддержать развитие региона и углубить сотрудничество с Пекином.

Напомним, что первый саммит «Китай — Центральная Азия» прошел в мае 2023 года в китайском Сиане.

Тогда же Китай объявил о 26 миллиардах юаней помощи и инвестиций, направленных на облегчение торговли, обновление инвестсоглашений, строительство газопровода «Центральная Азия — Китай».
Ссылка: https://24.kg/vlast/333093/
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