Китай выделит странам Центральной Азии безвозмездный кредит на $210 миллионов

Глава Китая Си Цзиньпин сообщил, что странам Центральной Азии будет предоставлен грант в размере 1,5 миллиарда юаней (около $210 миллионов). Об этом он объявил на саммите «Китай — Центральная Азия» в Казахстане.

По его данным, грант пойдет на социальные и инфраструктурные проекты. Цель — поддержать развитие региона и углубить сотрудничество с Пекином.

Напомним, что первый саммит «Китай — Центральная Азия» прошел в мае 2023 года в китайском Сиане.

Тогда же Китай объявил о 26 миллиардах юаней помощи и инвестиций, направленных на облегчение торговли, обновление инвестсоглашений, строительство газопровода «Центральная Азия — Китай».