В Ташкенте обсудили вопросы делимитации кыргызско-узбекской госграницы

В Ташкенте 24 апреля 2025 года состоялось очередное совместное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Об этом сообщает ГКНБ.

По данным Госкомитета, в ходе переговоров утверждено прохождение проектной линии границы с оставлением родника «Чечме» («Чашма») на территории КР и основные условия проекта соглашения между кабинетом министров КР и правительством РУз о совместном использовании родника «Чечме» («Чашма»).

Стороны особо отметили, что «Чечме» («Чашма») является общим достоянием народов двух республик.

Достигнуты договоренности об обеспечении кыргызской стороной свободного беспрепятственного доступа гражданам Узбекистана к указанному роднику, использовании узбекской стороной двух третей фактически формируемого объекта воды родника, а также согласовании с узбекской стороной любых действий, способных повлиять на объем и качество водных ресурсов источника.

Кроме того, стороны условились в духе дружбы и добрососедства не допускать каких-либо мер, препятствующих полноценному использованию этого родника гражданами двух стран.

Стороны договорились в кратчайшие сроки согласовать и подписать соглашение между кабинетом министров КР и правительством РУз о совместном использовании родника «Чечме» («Чашма») и договор об участке государственной границы между КР и РУз.

Кроме того, обсуждены общие позиции по статусу и режиму работы отдельных пунктов пропуска через кыргызско-узбекскую государственную границу. В целях создания благоприятных условий для населения двух стран отмечена важность скорейшего подписания протокола и внесения изменений и дополнений в соглашение о пунктах пропуска через кыргызско-узбекскую государственную границу от 2004 года.

Стороны договорились в ближайшее время провести встречу рабочих групп из числа представителей компетентных органов двух стран.

По итогам переговоров подписан соответствующий протокол.